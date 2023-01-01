Обязательное условие: в Россию запретят смартфоны без предустановленных приложений

Девушка со смартфоном

Девушка со смартфоном. Фото: Global look Press

Нововведение начало действовать с 2023 года.

В России обяжут производителей иностранных гаджетов предварительно устанавливать на ввозимые товары российские приложения.

Так, в список обязательных попали Госуслуги, ICQ, сервисы «Яндекса», антивирус «Лаборатории Касперского», платежный сервис MIR Pay и голосовой помощник «Маруся». На современных телевизорах должны быть предустановлены приложения Первого канала, НТВ, VK Видео, RuTube и «Смотрим», сообщает ТАСС.

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Нововведение действует с 2023 года. В Минцифрах уточнили, что в случае со смартфонами все это касается лишь устройств на ОС Android.

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