Обязательное условие: в Россию запретят смартфоны без предустановленных приложений

В России обяжут производителей иностранных гаджетов предварительно устанавливать на ввозимые товары российские приложения.
Так, в список обязательных попали Госуслуги, ICQ, сервисы «Яндекса», антивирус «Лаборатории Касперского», платежный сервис MIR Pay и голосовой помощник «Маруся». На современных телевизорах должны быть предустановлены приложения Первого канала, НТВ, VK Видео, RuTube и «Смотрим», сообщает ТАСС.
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Нововведение действует с 2023 года. В Минцифрах уточнили, что в случае со смартфонами все это касается лишь устройств на ОС Android.