Топ-5 самых стойких женских духов: этот парфюм работает весь день – эксперты

Топ-5 самых стойких женских духов назвала «МаркаКачества». В этот список попали ароматы различного ранга, но их объединяет одна способность – держаться на теле и одежде максимально возможное время.

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К слову, эксперты подчеркнули, что не желают своим рейтингом стимулировать кого-то к покупке, все-таки покупатели должны ориентироваться на свои предпочтения, а не на мнение исследователей.

Итак, на первом месте рейтинга оказались духи для женщин Versace Crystal Noir, которые имеют лучший восточный аромат. На втором месте проявился парфюм Montale Intense Cafe за максимально экономный расход. Достаточно одного нажатия на колпачок, и вы весь день будете под шлейфом этих духов.

На третье место эксперты поставили Tom Ford Black Orchid, посчитав его самым лучшим ароматом на зиму и осень. На четвертом месте оказались духи-унисекс BYREDO Pulp за самый сильный шлейф, а также за универсальность (можно пользоваться и жене, и мужу). И на пятом месте рейтинга — Chanel Allure, данный аромат подходит многим и никогда не выйдет из моды, это классика чистой воды.

Источник: markakachestva.ru.