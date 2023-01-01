Сегодня подорожал алкоголь: на сколько поднялись цены на водку, пиво и вино – до 41%

С 1 января 2023 года по всей России по указу Минфина подняли цены на алкоголь. Произошло это из-за поднятия акциз, дабы отделить легальных производителей от теневых.

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Ориентируясь на минимум, который предлагает государство, потребители смогут понять, какой напиток произведен легально и имеет соответствующую акцизную марку, а какой куплен продавцом на стороне.

Итак, лидером по повышению цены стало шампанское и другие игристые вина, которые поднялись в цене сразу на 41%. В 2022-м году напиток стоил минимум 169 рублей, станет – 239 рублей, пишет КП.

Крепкие напитки подорожают на 8%. Водка стоила 269 рублей, будет стоить 281 рубль за пол-литра. Коньяк – 480 рублей, будет – 517 рублей. Бренди стоило 348 рублей, станет – 375 рублей.