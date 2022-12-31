Роскачество назвало лучшие средства для чистки унитаза

Роскачество исследовало гели и жидкие средства для чистки унитазов. В проверке участвовали 20 известных торговых марок: 18 российского производства, а также венгерская и немецкая. Все они оказались соответствующими обязательным требованиям.
Однако было выявлено несколько несоответствий опережающим требованиям Роскачества:
- по бережному отношению к очищаемой поверхности – Kloger «Супер белый», Comet «Полярный бриз», Domestos «Ультра белый» и Unicum;
- по эффективности удаления ржавчины – Zero и BioMio;
- по эффективности удаления известкового налета - Sanitary formula WC gel и Sarma.
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Но есть десять торговых марок, которые не вызвали нареканий экспертов, так как соответствовали не только требованиям действующих нормативов по качеству и безопасности, но и опережающим требованиям стандарта Роскачества.
Это Sanfor Active «Антиржавчина», «Санокс», Blitz, Bref Total, Chirton «Лимон», Cilit Bang «Антиналёт + Блеск», Frosсh «Мята», Help, Meine Liebe, «Золушка».