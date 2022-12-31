В Ватикане умер почетный папа римский Бенедикт XVI

31 декабря бывший папа римский Бенедикт XVI (он же Йозеф Алоиз Ратцингер) скончался в возрасте на 95 лет, о чем сообщили практически все крупные мировые СМИ.

Он был рекордсменом по долгожительству среди пап и третьим в истории главой римской церкви, самолично отрекшимся от престола. Запомнился также скандалом 2006 года, когда после его речи почти весь мусульманский мир ополчился на понтифика с яростной критикой.