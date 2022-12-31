В Ватикане умер почетный папа римский Бенедикт XVI

31 декабря бывший папа римский Бенедикт XVI (он же Йозеф Алоиз Ратцингер) скончался в возрасте на 95 лет, о чем сообщили практически все крупные мировые СМИ.
Он был рекордсменом по долгожительству среди пап и третьим в истории главой римской церкви, самолично отрекшимся от престола. Запомнился также скандалом 2006 года, когда после его речи почти весь мусульманский мир ополчился на понтифика с яростной критикой.
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Ратцингер был родом из Германии, в молодые годы отметился службой в гитлеровских организациях, но участия в боевых действиях не принимал. После войны изучал богословие и в 1951-м стал священником. За полвека он дослужился до главного богослова Ватикана. В 2005-м возглавил римскую католическую церковь под именем Бенедикта XVI и оставил свой пост в 2013-м, сославшись на преклонный возраст. После отставки ему позволили сохранить свое папское имя и даже присудили титул почетного папы. Священник продолжил носить белую рясу, но перестал носить красные папские туфли. Жил в монастыре при Ватикане.