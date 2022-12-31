В Европе запретили, а у нас нет: эксперт оценил опасность цветных татуировок

На днях в Евросоюзе был принят закон о запрете использования цветного пигмента для нанесения татуировок. Под запрет попали все бренды, кроме одного.
Российский тату-мастер Владимир Ермак уверен, что это лоббирование чьих-то интересов, не более того.
«Ничего опасного в самом пигменте нет. Опасно, что кто-то в странах лоббирует свои интересы», — уверен Владимир Ермак.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
По мнению Владимира Ермака, закон был принят для борьбы с конкурентами, ведь сейчас пигмент производится не из белка животного происхождения, а значит, опасности не представляет.
По материалам vnimanie.pro.