В Европе запретили, а у нас нет: эксперт оценил опасность цветных татуировок

Певица Максим с татуировкой на плече

Певица Максим с татуировкой на плече. Фото: Global Look Press

Известный тату-мастер высказал свое мнение о современных красящих пигментах.

На днях в Евросоюзе был принят закон о запрете использования цветного пигмента для нанесения татуировок. Под запрет попали все бренды, кроме одного.

Российский тату-мастер Владимир Ермак уверен, что это лоббирование чьих-то интересов, не более того.

«Ничего опасного в самом пигменте нет. Опасно, что кто-то в странах лоббирует свои интересы», — уверен Владимир Ермак.

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По мнению Владимира Ермака, закон был принят для борьбы с конкурентами, ведь сейчас пигмент производится не из белка животного происхождения, а значит, опасности не представляет. 

По материалам vnimanie.pro.

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