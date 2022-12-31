Небывало теплое 1 января и морозы под Рождество: какой будет погода в Москве в начале 2023-го

Синоптики Гидрометцентра России и Московского метеобюро поделились прогнозом погоды в столице на первые дни 2023 года.

Так, 1 января в Москве и области станет самым теплым аж за 140 лет метеонаблюдений. Температурный рекорд был зафиксирован в 1973-м - тогда год начался с +3,9 градуса. А в этот раз будет +5! Но с дождем....

2 января ожидается пасмурная, промозглая и ветреная погода, с мокрым снегом или дождем. Ночью около ноля градусов, днем - до +3.

3 января ночью похолодает до -7 градусов, выпадет снег. А днем снова оттепель – до +2.

4 января под утро те же -2…-7 градусов, днем 0…-5, облачно, небольшой снег.