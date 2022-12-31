Небывало теплое 1 января и морозы под Рождество: какой будет погода в Москве в начале 2023-го

Синоптики Гидрометцентра России и Московского метеобюро поделились прогнозом погоды в столице на первые дни 2023 года.
Так, 1 января в Москве и области станет самым теплым аж за 140 лет метеонаблюдений. Температурный рекорд был зафиксирован в 1973-м - тогда год начался с +3,9 градуса. А в этот раз будет +5! Но с дождем....
2 января ожидается пасмурная, промозглая и ветреная погода, с мокрым снегом или дождем. Ночью около ноля градусов, днем - до +3.
3 января ночью похолодает до -7 градусов, выпадет снег. А днем снова оттепель – до +2.
4 января под утро те же -2…-7 градусов, днем 0…-5, облачно, небольшой снег.
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А затем москвичей ждет стремительное похолодание. Рождественские морозы будут трещать, как и положено в православный праздник.
5 и 6 января, в Сочельник по ночам -22…-24 градуса, днем -11…-16.
7 и 8 января ночная стужа немного ослабеет, до -13…-18 градусов, днем -9…-14. Облачно, с прояснениями, возможен небольшой снег.
По материалам «Комсомольской правды».