Не трогайте детей: психолог объяснила, почему школьники отказываются делать уроки

Подозреваем, что в ближайшие десять дней вам это точно не пригодится, потому что в каникулы не стоит нагружать детей учебой. Пока не трогайте их.
А вот если в первые учебные дни ваш школьник начнет сопротивляться и отказываться делать уроки, вы будете знать, что делать. Предупрежден - вооружен!
Психолог Юлия Хадарцева дала несколько простых советов, которые облегчат жизнь тех, в чьих семьях есть младшие школьники.
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Для начала нужно понять, почему ребенок отказывается делать домашнее задание. Отк4ажитесь от малейшего давления на школьника, успокойте его и успокойтесь сами.
Это сложно, но ребенка нужно попытаться заинтересовать. Посмотрите с ним обучающие ролики или же приведите примеры из жизни.
«Ваша задача как родителя — сделать так, чтобы ребенок заинтересовался в подготовке домашнего задания. И ни в коем случае не идти в это из насилия и «надо». Как правило, ребенок не хочет делать что-то, когда его заставляют», - отметила психолог Юлия Хадарцева.
По материалам vnimanie.pro.