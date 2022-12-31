Не трогайте детей: психолог объяснила, почему школьники отказываются делать уроки

Подозреваем, что в ближайшие десять дней вам это точно не пригодится, потому что в каникулы не стоит нагружать детей учебой. Пока не трогайте их.

А вот если в первые учебные дни ваш школьник начнет сопротивляться и отказываться делать уроки, вы будете знать, что делать. Предупрежден - вооружен!

Психолог Юлия Хадарцева дала несколько простых советов, которые облегчат жизнь тех, в чьих семьях есть младшие школьники.

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