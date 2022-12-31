Что приготовить на новогодний стол, чтобы угодить привередливому Кролику и не спугнуть удачу

Что приготовить на новогодний стол, чтобы угодить Кролику?

Новый год. Фото: Global Look Press

Чем угощать гостей?

Все хозяюшкам на заметку: основное правило при выбора главного блюда - оно не должно быть приготовлено из кролика. И это понятно: все же Водяной Кролик - это символ Нового года. Поэтому крольчатину и зайчатину подавать не стоит, иначе удача от вас отвернется. А блюда из говядины могут обидеть уходящего Тигра.

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Основное блюдо

Украшением праздничного стола станет птица, рыба, баранина и свинина. Гостей можно почивать цельными кусками яств - рыбинами, тушками птиц.

Гарниры

К мясу идеальным дополнением станут овощные салаты, канапе, запеченные овощи и красивые нарезки. 

Закуски

Кролик, как символ года оценит, если на новогоднем столе будут фрукты - вазочка с яблоками, апельсинами и гранатами. А вот от фасоли лучше отказаться.

Напитки

Гостей можно побаловать безалкогольным фруктовым коктейлем. 

Десерты

На стол можно подать ягодные желе, муссы и щербеты. Еще один вариант — свежие ягоды и фрукты под взбитыми сливками. 

По материалам «СтарХит»

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