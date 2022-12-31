Что приготовить на новогодний стол, чтобы угодить привередливому Кролику и не спугнуть удачу

Все хозяюшкам на заметку: основное правило при выбора главного блюда - оно не должно быть приготовлено из кролика. И это понятно: все же Водяной Кролик - это символ Нового года. Поэтому крольчатину и зайчатину подавать не стоит, иначе удача от вас отвернется. А блюда из говядины могут обидеть уходящего Тигра.
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Основное блюдо
Украшением праздничного стола станет птица, рыба, баранина и свинина. Гостей можно почивать цельными кусками яств - рыбинами, тушками птиц.
Гарниры
К мясу идеальным дополнением станут овощные салаты, канапе, запеченные овощи и красивые нарезки.
Закуски
Кролик, как символ года оценит, если на новогоднем столе будут фрукты - вазочка с яблоками, апельсинами и гранатами. А вот от фасоли лучше отказаться.
Напитки
Гостей можно побаловать безалкогольным фруктовым коктейлем.
Десерты
На стол можно подать ягодные желе, муссы и щербеты. Еще один вариант — свежие ягоды и фрукты под взбитыми сливками.
По материалам «СтарХит»