Что приготовить на новогодний стол, чтобы угодить привередливому Кролику и не спугнуть удачу

Все хозяюшкам на заметку: основное правило при выбора главного блюда - оно не должно быть приготовлено из кролика. И это понятно: все же Водяной Кролик - это символ Нового года. Поэтому крольчатину и зайчатину подавать не стоит, иначе удача от вас отвернется. А блюда из говядины могут обидеть уходящего Тигра.

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Основное блюдо

Украшением праздничного стола станет птица, рыба, баранина и свинина. Гостей можно почивать цельными кусками яств - рыбинами, тушками птиц.