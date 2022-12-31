Вам лучше это не есть! В Роскачестве рассказали, почему опасен белый хлеб из магазина

Пожилым людям тоже стоит отказаться от белого хлеба, поскольку они, как правило, ведут малоподвижный образ жизни и склонны к диабету.

А вот кому можно (в разумных пределах) употреблять белый хлеб, так это людям, страдающим повышенной кислотностью желудка. Белый хлеб лучше усваивается, в отличие от темного или цельнозернового, только брать лучше вчерашний и есть его подсушенным. И желательно, в первой половине дня!

По материалам vnimanie.prо.