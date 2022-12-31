Вам лучше это не есть! В Роскачестве рассказали, почему опасен белый хлеб из магазина

Эксперты Роскачества рассказали, кому лучше воздерживаться от поедания белого хлеба, поскольку этот продукт нельзя считать полностью безопасным.
Сотрудник Роскачества Наталья Завьялова сделала акцент на том, что от белого хлеба лучше воздерживаться тем, кто ведет малоподвижный образ жизни, а также людям, больным диабетом. Белый хлеб имеет высокий гликемический индекс, и его употребление приводит к повышению сахара в крови. Что, в итоге, приводит к созданию жировой ткани и появлению лишнего веса.
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Пожилым людям тоже стоит отказаться от белого хлеба, поскольку они, как правило, ведут малоподвижный образ жизни и склонны к диабету.
А вот кому можно (в разумных пределах) употреблять белый хлеб, так это людям, страдающим повышенной кислотностью желудка. Белый хлеб лучше усваивается, в отличие от темного или цельнозернового, только брать лучше вчерашний и есть его подсушенным. И желательно, в первой половине дня!
По материалам vnimanie.prо.