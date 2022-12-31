Не бойтесь пробовать: сделано важное наставление для всех на Новый год

Основатель ООО «Новая химия» и бренда натуральной косметики Galan Анастасия Галан озвучила важные правила для тех, кто в наступающем году планирует открыть собственный бизнес.

По словам бизнес-леди, важно постоянно контролировать ситуацию, заниматься аналитикой и иметь обратную связь со своими клиентами. При этом, как утверждает Анастасия Галан, немалую роль в успешном ведение бизнеса играет интуиция. Не бойтесь прислушиваться к своим ощущениям.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».