Тонко играют на нервах! Три имени самых ревнивых мужчин - брак с ними ад

Шаманка Кажетта Ахметжанова назвала имена самых вздорных мужчин-ревнивцев. Они будут излишне подозрительны и вспыльчивы - брак с ними сущий ад, если они дадут волю своим слабостям.

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Виталий

Этот мужчина не станет выяснять отношения с любимой у всех на глазах: все свои претензии и обиды он выскажет наедине. Не каждая выдержит постоянные склоки и семейные сцены на почве ревности.