Тонко играют на нервах! Три имени самых ревнивых мужчин - брак с ними ад

Шаманка Кажетта Ахметжанова назвала имена самых вздорных мужчин-ревнивцев. Они будут излишне подозрительны и вспыльчивы - брак с ними сущий ад, если они дадут волю своим слабостям.
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Виталий
Этот мужчина не станет выяснять отношения с любимой у всех на глазах: все свои претензии и обиды он выскажет наедине. Не каждая выдержит постоянные склоки и семейные сцены на почве ревности.
«Избранницам Виталия не позавидуешь: найти общий язык с этим мужчиной совсем непросто. Он считает партнершу своей собственностью и хочет полностью контролировать ее чувства и эмоции», - заверила Кажетта.
Геннадий
Этот молодой человек, словно малый ребенок требует повышенного внимания, ему хочется проводить в компании супруги как можно больше времени. Геннадий по натуре склонен ходить налево, при этом он безумный ревнивец. Этот мужчина никогда не простит второй половинке измену.
Игорь
Знатный упрямец, горделивый и ревнивый до умопомрачения, постоянно сыпет упреками в адрес возлюбленной.
«Тяжело переносит одиночество, может встречаться с несколькими женщинами сразу», - добавила шаманка.
По материалам Life