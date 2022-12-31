Тонко играют на нервах! Три имени самых ревнивых мужчин - брак с ними ад

Пять имен самых ревнивых мужчин - брак с ними ад

Имена мужчин. Фото: Global Look Press

Их спесивый характер станет испытанием в супружестве.

Шаманка Кажетта Ахметжанова назвала имена самых вздорных мужчин-ревнивцев. Они будут излишне подозрительны и вспыльчивы - брак с ними сущий ад, если они дадут волю своим слабостям.

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Виталий

Этот мужчина не станет выяснять отношения с любимой у всех на глазах: все свои претензии и обиды он выскажет наедине. Не каждая выдержит постоянные склоки и семейные сцены на почве ревности.

«Избранницам Виталия не позавидуешь: найти общий язык с этим мужчиной совсем непросто. Он считает партнершу своей собственностью и хочет полностью контролировать ее чувства и эмоции», - заверила Кажетта.

Геннадий

Этот молодой человек, словно малый ребенок требует повышенного внимания, ему хочется проводить в компании супруги как можно больше времени. Геннадий по натуре склонен ходить налево, при этом он безумный ревнивец. Этот мужчина никогда не простит второй половинке измену.

Игорь

Знатный упрямец, горделивый и ревнивый до умопомрачения, постоянно сыпет упреками в адрес возлюбленной.

«Тяжело переносит одиночество, может встречаться с несколькими женщинами сразу», - добавила шаманка.

По материалам Life

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