Сварливые и спесивые: три имени самых вредных женщин - любого прожгут ядом

Названы три женских имени, обладательницы которых отличаются спесивым, ворчливым и ядовитым характером. Не каждый сумеет вынести их упреки и сварливость.
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Лариса
С юных лет эта особа характеризуется скупостью и жадность. Эти женщины будут экономить на всем. С возрастом все отрицательные черты Ларис только усиливаются. Эта женщина будет командовать всеми и вся, подчиняя своей воле домочадцев и мужа, и детей, и свекровь. Они практичны во всем, скупы и экономны.
Карина
В старости обещает стать самой сварливой пенсионеркой, сидящей у подъезда на лавочке. От нее можно услышать только ядовитую критику. Такие женщины считают своим «долгом» воспитывать неразумную молодежь. Кроме того, такие дамочки не прочь припугнуть своим авторитетом. В глубокой старости они далеки от образа милой старушки.
Таисия
Эти особы склонны к перепадам настроения. Очень часто не контролируют свои эмоции, особенно в более зрелые годы. А на пенсии подвержены такой слабости, как сплетни и слежка за соседями. Неудивительно, если бабулька с этим именем на очередном собрании у подъезда начнет клеветать на неугодных жильцов, обругивая их на чем свет стоит.
По материалам Life