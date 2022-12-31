Сварливые и спесивые: три имени самых вредных женщин - любого прожгут ядом

Названы три женских имени, обладательницы которых отличаются спесивым, ворчливым и ядовитым характером. Не каждый сумеет вынести их упреки и сварливость.

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Лариса

С юных лет эта особа характеризуется скупостью и жадность. Эти женщины будут экономить на всем. С возрастом все отрицательные черты Ларис только усиливаются. Эта женщина будет командовать всеми и вся, подчиняя своей воле домочадцев и мужа, и детей, и свекровь. Они практичны во всем, скупы и экономны.