«С 18:00 часов»: в Новый год вход на Красную площадь будет ограничен

Россиянам сообщили о графике посещения Красной площадки в Новый год.
Ограниченный доступ к Спасской башне будет 31 декабря и первого января.
«Ограничений дорожного движения и прохода граждан на Тверскую улицу и в переулки центральной части города в период новогодних праздников не планируется», — рассказали в пресс-службе Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.
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«При этом информируем, что в период с 18:00 часов 31 декабря 2022 года до 07:00 часов 1 января 2023 года доступ граждан на Красную площадь, а также на площадь Революции и Манежную площадь будет ограничен», — процитировали слова пресс-службы ria.ru.
Также в сообщении говорится, что массовых мероприятий и показа фейерверков в честь праздника в столице не ожидается.