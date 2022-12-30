«С 18:00 часов»: в Новый год вход на Красную площадь будет ограничен

Россиянам сообщили о графике посещения Красной площадки в Новый год.

Ограниченный доступ к Спасской башне будет 31 декабря и первого января.

«Ограничений дорожного движения и прохода граждан на Тверскую улицу и в переулки центральной части города в период новогодних праздников не планируется», — рассказали в пресс-службе Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.

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