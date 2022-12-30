«Только две торговые марки»: Роскачество выделило достойное филе минтая

Стало известно, какую торговую марку выбрать при покупке филе минтая.

Роскачество отметило продукцию восьми торговых марок: «Океанрыбфлот», «Бухта изобилия», «ВкусВилл», «Атлантика», Polar, Flipper, «Сахалин рыба» и «Фландерр».

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«Исследование показало, что большая часть продукции укладывается в действующие нормативы и соответствует установленным требованиям к качеству и безопасности, однако претендовать на российский Знак качества могут только две торговые марки — Polar и «Океанрыбфлот», — заявили в rskrf.ru.