Появится новый способ заплатить на кассе, не прикладывая пластиковую карту

Смартфон

Смартфон. Фото: Global Look Press 

Со следующего года планируется запуск пилотной партии наклеек для оплаты.

Стало известно, что Сбер проводит тестирование нового бесконтактного способа оплаты на кассе.

Уже с декабря уходящего года банк придумывает и улучшает систему платежей в России. Жители страны в скором времени снова смогут оплачивать при помощи телефона.

Платежный стикер можно будет приклеить на смартфон, в том числе на айфон. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

«Такая технология дает преимущество владельцам айфонов, у которых снова появится возможность оплаты смартфоном, отметили в «Абсолют банке». Директор регионального инжинирингового центра SafeNet НТИ Денис Кувиков пояснил, что в стикере вшит NFC-чип, поэтому новых рисков у оплаты с помощью наклеек нет», — передает lenta.ru.

Напомним, ранее стало известно об изменении получения отпускных.

Читайте также