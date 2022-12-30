Появится новый способ заплатить на кассе, не прикладывая пластиковую карту

Стало известно, что Сбер проводит тестирование нового бесконтактного способа оплаты на кассе.
Уже с декабря уходящего года банк придумывает и улучшает систему платежей в России. Жители страны в скором времени снова смогут оплачивать при помощи телефона.
Платежный стикер можно будет приклеить на смартфон, в том числе на айфон.
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«Такая технология дает преимущество владельцам айфонов, у которых снова появится возможность оплаты смартфоном, отметили в «Абсолют банке». Директор регионального инжинирингового центра SafeNet НТИ Денис Кувиков пояснил, что в стикере вшит NFC-чип, поэтому новых рисков у оплаты с помощью наклеек нет», — передает lenta.ru.
Напомним, ранее стало известно об изменении получения отпускных.