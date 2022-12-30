Появится новый способ заплатить на кассе, не прикладывая пластиковую карту

Стало известно, что Сбер проводит тестирование нового бесконтактного способа оплаты на кассе.

Уже с декабря уходящего года банк придумывает и улучшает систему платежей в России. Жители страны в скором времени снова смогут оплачивать при помощи телефона.

Платежный стикер можно будет приклеить на смартфон, в том числе на айфон.

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