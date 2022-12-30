«Хороший день для наведения порядка»: Елена Мун рассказала, как провести 30 декабря

Астролог Елена Мун рассказала, что в последнюю пятницу уходящего года можно планировать и выполнять активные дела.
Покупки к Новому году тоже будут удачными в этот день.
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«Активный, насыщенный день, когда ощущается собранность и продуктивность. Можно планировать и переговоры, и покупки, решение деловых вопросов, задач: все будет успешно. Общение принесет радость, работа — удовольствие, акции и рекламные мероприятия — хорошую прибыль», — отметила Мун.
«Хороший день для наведения порядка в доме, создания уюта и праздничной атмосферы. Можно планировать много активных дел на этот день: сил и энергии хватит на все!» — заключила Мун в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее другой астролог составила лунный гороскоп на 30 декабря.