«После выхода»: с первого января 2023 года изменится порядок получения отпускных

Деньги

Деньги. Фото: Global Look Press 

Новшество упростит работу нанимателю.

Стало известно, что сроки выплаты отпускных поменяются со следующего года.

Теперь работодатель обязан заплатить средства за два дня до отпуска или даже после завершения отпуска.

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Средства в этом году получали как минимум за три рабочих дня до начала отпускных.

«Изменения затронут ситуации, когда сотрудник подает заявление на отпуск за три дня и меньше до его начала. В случаях, когда работник получает зарплату через кассу, отпускные будут выданы ему после выхода из отпуска», — отметили в primpress.ru.

К слову, у получающих зарплату на банковскую карту деньги придут не позднее двух рабочих дней, следующих за днем подачи заявления на отпуск. Это позволит нанимателю согласовывать отпуск по инициативе работника в срочном порядке.

Напомним, ранее эксперт рассказала о малоизвестных выплатах, которые можно получить от работодателя.

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