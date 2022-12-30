«После выхода»: с первого января 2023 года изменится порядок получения отпускных

Стало известно, что сроки выплаты отпускных поменяются со следующего года.

Теперь работодатель обязан заплатить средства за два дня до отпуска или даже после завершения отпуска.

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Средства в этом году получали как минимум за три рабочих дня до начала отпускных.