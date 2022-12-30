Вкусные сладости к новогоднему столу: в Роскачестве назвали лучший шоколад

Шоколад

Шоколад. Фото: Global Look Press 

Стало известно, какие марки выбирать при покупке аппетитных плиток.

Эксперты Роскачества проверили молочный и горький шоколад, чтобы составить список достойных брендов на прилавках отечественных магазинов.

Оказалось, шоколад «Бабаевский» лидирует среди остальных торговых марок. Горький шоколад этого бренда содержит 75% какао.

Также в Роскачестве отметили марки Bucheron Stand’art и President Heratage.

Напомним, ранее в Роскачестве рассказали о правильном хранении игристого.

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Что касается молочного шоколада, стоит обратить внимание на «Победу Вкуса» без сахара,  плитки «Аленка» и «Аксинья». А также можно взять «Яшкино» и Sobranie. Об этом заявили в Telegram-канале Роскачества.

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