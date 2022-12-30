Вкусные сладости к новогоднему столу: в Роскачестве назвали лучший шоколад

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Что касается молочного шоколада, стоит обратить внимание на «Победу Вкуса» без сахара, плитки «Аленка» и «Аксинья». А также можно взять «Яшкино» и Sobranie. Об этом заявили в Telegram-канале Роскачества.