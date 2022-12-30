Сюрприз в последний рабочий день года: курс евро поднялся до невиданного уровня

В эту пятницу, 30 декабря, на Московской бирже состоялись последние в уходящем году торги.

Курс рубля днем демонстрировал снижение по отношение к европейской валюте. Евро торговалось на уровне 77 рублей — впервые с 22 декабря.

Курс доллара понизился до 71 рубля 26 копеек.

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