Сюрприз в последний рабочий день года: курс евро поднялся до невиданного уровня

Европейская валюта - евро

Европейская валюта — евро. Фото: Global Look Press

Европейская валюта на бирже демонстрировала рекордные показатели за последние несколько дней.

В эту пятницу, 30 декабря, на Московской бирже состоялись последние в уходящем году торги.

Курс рубля днем демонстрировал снижение по отношение к европейской валюте. Евро торговалось на уровне 77 рублей — впервые с 22 декабря.

Курс доллара понизился до 71 рубля 26 копеек.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Правда, после подъема евро немного опустился. Курс доллара расчетами «завтра» на 12:22 мск снизился на 91 копейку, до 71,26 рубля, евро — вырос на 76 копеек, до 76,76 рубля, юаня — упал на 26 копеек, до 9,93 рубля.

По материалам 1prime.ru

Читайте также