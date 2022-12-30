Сюрприз в последний рабочий день года: курс евро поднялся до невиданного уровня

В эту пятницу, 30 декабря, на Московской бирже состоялись последние в уходящем году торги.
Курс рубля днем демонстрировал снижение по отношение к европейской валюте. Евро торговалось на уровне 77 рублей — впервые с 22 декабря.
Курс доллара понизился до 71 рубля 26 копеек.
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Правда, после подъема евро немного опустился. Курс доллара расчетами «завтра» на 12:22 мск снизился на 91 копейку, до 71,26 рубля, евро — вырос на 76 копеек, до 76,76 рубля, юаня — упал на 26 копеек, до 9,93 рубля.
По материалам 1prime.ru