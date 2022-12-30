«Не меньше суток»: в Роскачестве рассказали, как правильно хранить игристое

Стало известно, как продлить жизнь игристому вину и шампанскому.
В Роскачестве заявили, что главный секрет сохранения качества этого вида алкоголя кроется в правильном закупоривании бутылки.
«Хорошее игристое, если его правильно закрыть, сохранит игру не меньше суток. Для этого его нужно укупорить специальной многоразовой пробкой для шампанского...» — отметили специалисты.
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«Обычная пробка просто вылетит под давлением углекислоты. А вот распространенное мнение о том, что сохранить игру вина поможет вставленная в горлышко бутылки чайная ложка – это миф. Такая «укупорка» не герметичная и ничего не решает», — объяснили эксперты Роскачества.