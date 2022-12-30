«Не меньше суток»: в Роскачестве рассказали, как правильно хранить игристое

Игристое

Игристое. Фото: Global Look Press 

Директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Олеся Буняева поделилась экспертным мнением.

Стало известно, как продлить жизнь игристому вину и шампанскому.

В Роскачестве заявили, что главный секрет сохранения качества этого вида алкоголя кроется в правильном закупоривании бутылки. 

«Хорошее игристое, если его правильно закрыть, сохранит игру не меньше суток. Для этого его нужно укупорить специальной многоразовой пробкой для шампанского...» — отметили специалисты.

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«Обычная пробка просто вылетит под давлением углекислоты. А вот распространенное мнение о том, что сохранить игру вина поможет вставленная в горлышко бутылки чайная ложка – это миф. Такая «укупорка» не герметичная и ничего не решает», — объяснили эксперты Роскачества.

Лучше всего бутылку после вскрытия держать в холодильнике или на балконе. Об этом заявили в ria.ru.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что поставить на новогодний стол.

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