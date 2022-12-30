Ждет жуткая турбулентность, будет падать и вставать: аналитик предсказал, каким будет курс рубля в 2023 году

Специалисты признают — прогнозировать, что будет с курсом рубля в следующем году очень сложно, поскольку слишком много неизвестных. Какие еще вызовы ждут нашу экономику, а вместе с ней и национальную валюту, предсказать трудно.

Но тем не менее прогнозы по поводу курса рубля существуют. Финансисты предполагают, что рубль ждет турбулентность. Он будет то падать, то укрепляться на протяжении года. Вопрос в том, в каких диапазонах.

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