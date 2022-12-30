Ждет жуткая турбулентность, будет падать и вставать: аналитик предсказал, каким будет курс рубля в 2023 году

Специалисты признают — прогнозировать, что будет с курсом рубля в следующем году очень сложно, поскольку слишком много неизвестных. Какие еще вызовы ждут нашу экономику, а вместе с ней и национальную валюту, предсказать трудно.
Но тем не менее прогнозы по поводу курса рубля существуют. Финансисты предполагают, что рубль ждет турбулентность. Он будет то падать, то укрепляться на протяжении года. Вопрос в том, в каких диапазонах.
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«Мы предполагаем, что в начале 2023 года курс американского доллара будет в диапазоне 73-75 рублей, далее немного скорректируется до 67 рублей и далее к 80 рублям. Так картина выглядит сейчас», — оценил перспективы рубля директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов.
По материалам 1prime.ru.