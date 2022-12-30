Ретроградный Меркурий с 30 декабря — что делать: Василиса Володина предупредила

Период ретроградного Меркурия наступает в нашей жизни с 30 декабря. Астролог Василиса рассказала, чем это время может быть полезно.
«Подвести итоги года, разобрав «по косточкам» каждый месяц (может быть грустно, но полезно). Провести ревизию семейного бюджета. Подумать, кому доверить обременительные домашние обязанности. Анализируем, подсчитываем, строим графики, пишем отчеты самому себе», — рассказала Володина в Telegram.
Отметим, что многие люди уже привыкли винить ретроградность Меркурия в своих бедах — это удобно, когда не хочется брать на себя ответственность. Но астрологи предупреждают — это не страшное время, а особый промежуток, в который стоит быть внимательнее в вопросах коммуникации, не начинать новые дела и не строить планы. Полезнее всего возвращаться к прошлому и завершать неоконченное.