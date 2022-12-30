Ретроградный Меркурий с 30 декабря — что делать: Василиса Володина предупредила

Отметим, что многие люди уже привыкли винить ретроградность Меркурия в своих бедах — это удобно, когда не хочется брать на себя ответственность. Но астрологи предупреждают — это не страшное время, а особый промежуток, в который стоит быть внимательнее в вопросах коммуникации, не начинать новые дела и не строить планы. Полезнее всего возвращаться к прошлому и завершать неоконченное.