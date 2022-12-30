Такого никто не ожидал! Что произошло с долларом в последний рабочий день 2022 года

В последний месяц 2022 года американская валюта преподнесла сюрприз россиянам, впервые с апреля преодолев 70-рублевый курс. Небольшие откаты назад, и вот уже в финале месяца, в последний рабочий день декабря, доллар продемонстрировал рост.
Как сообщает Telegram-канал «Прайм», валюта на московской бирже растет на 18 копеек на старте дня и уже составляет 72,36 рубля. Юань тоже демонстрирует рост — на 3 копейки.
О том, что тенденция роста доллара будет сохраняться и в 2023 году, высказываются многие финансисты. Например, Юрий Кравченко ожидает стоимость «зеленого» в пределах 70-75 рублей.