Такого никто не ожидал! Что произошло с долларом в последний рабочий день 2022 года

Как сообщает Telegram-канал «Прайм», валюта на московской бирже растет на 18 копеек на старте дня и уже составляет 72,36 рубля. Юань тоже демонстрирует рост — на 3 копейки.

О том, что тенденция роста доллара будет сохраняться и в 2023 году, высказываются многие финансисты. Например, Юрий Кравченко ожидает стоимость «зеленого» в пределах 70-75 рублей.