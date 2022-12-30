«Раку зеленое, Скорпиону фиолетовое»: во что нарядиться каждому знаку зодиака в новогоднюю ночь, рассказал Богдан Глоба

Астролог Богдан Глоба, сын известных экспертов по звездам Тамары и Павла Глобы, назвал каждому знаку зодиака, какие цвета в одежде стоит предпочесть для новогоднего празднества. Он советует каждому в главную ночь года выбирать блестящие элементы, а по палитре = следовать рекомендациям звезд.
Овену лучше остановиться на алом и белом, как монохромно, так и в дуэте. Тельцам следует на праздник наряжаться в пудровые и брусничные оттенки.
«Близнецы пусть облачаются в наряды пестрых тонов, бьют краской по взглядам и радуют окружающих. Раку неплохо бы принарядиться в зеленое или красное с золотистыми элементами. Льву, конечно же, яркие солнечные тона. Отлично подойдут желтый и красный. Деве подойдут коричневый и бежевый тона в изящном одеянии», — перечислил Глоба-младший.
Весы не прогадают, если выберут нечто пастельное или золотистое, Скорпионам следует остановиться на фиолетовом с серебром и золотом, а Стрельцу предпочесть яркие тона и броские аксессуары.
«Козерогу отлично сочетать строгость образа с серебром и блестящими элементами. Водолею как нельзя лучше подойдут серебристые и серые тона. Рыбам же посоветую синие цвета в одежде и непременно золотистые», — советует астролог в Telegram.