«Раку зеленое, Скорпиону фиолетовое»: во что нарядиться каждому знаку зодиака в новогоднюю ночь, рассказал Богдан Глоба

Астролог Богдан Глоба, сын известных экспертов по звездам Тамары и Павла Глобы, назвал каждому знаку зодиака, какие цвета в одежде стоит предпочесть для новогоднего празднества. Он советует каждому в главную ночь года выбирать блестящие элементы, а по палитре = следовать рекомендациям звезд.

Овену лучше остановиться на алом и белом, как монохромно, так и в дуэте. Тельцам следует на праздник наряжаться в пудровые и брусничные оттенки.