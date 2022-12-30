«Это не закончится в 2023 году»: астролог Дараган дал прогноз о происходящем

Астролог Константин Дараган подвел итог уходящего 2022 года и дал прогноз на следующий, 2023-й, в свете происходящих в Европе событий. Он признал, что дела разворачивались не по самому лучшему сценарию.
«Если бы по самому лучшему, это могло бы закончиться еще осенью, если бы так как в октябре взялись бы в марте, а вопрос», — объяснил эксперт.
Дараган уточнил, что именно началось в этом году и когда закончится: «Главное, что происходило, — это деконструкция того мира, который мы знаем, это не закончится еще в 2023 году, но он фактически — закрывающий год переходного процесса. Мы получили с этого плюсы, потому что масса сверхплохих сценариев для России и мира не исполнилась».
Однако эксперт оптимизма людям, которые надеялись на завершение действий в соседнем государстве, не прибавил: «Как минимум первые месяцы будет продолжаться по нарастающей, с нарастающей интенсивностью. И реальные переговоры невозможны, пока ситуация не дойдет до стадии испуга, которого сейчас нет», — объяснил Дараган.
По материалам программы «Политика космоса»