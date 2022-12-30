Доллар по 45? Финансист Цыганов дал прогноз на курс валют в 2023 году

Директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов дал свой прогноз на курс валют в 2023 году. Эксперт считает, что сейчас, в тех реалиях, с которыми живет российская экономика, существенных сдвигов в паре «доллар- рубль» не предвидится.
«Мы предполагаем, что в начале 2023 года курс американского доллара будет в диапазоне 73-75 рублей, далее немного скорректируется до 67 рублей и далее к 80 рублям», — поведал финансист сайту «Прайм».
Однако, Цыганов подчеркнул, что на весь год давать прогноз — дело чрезвычайно сложное, поскольку валютный рынок чутко реагирует на геополитические процессы. А их, как показал 2022 год, предугадать нереально. И в этом случае возможно даже самое невероятное.
«Можно предположить и более фантастический сценарий, когда будет происходить дедолларизация российской экономики и более активный переход, допустим, к юаням. В таком сценарии можно увидеть и 45 рублей за доллар», — отметил эксперт.