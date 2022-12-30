Как изменились цены на квартиры в 2022 году и что будет в 2023-м: объясняют риэлторы

В 2022 году рынок недвижимости вслед за другими сферами экономики переживал не лучшие времена. В течение указанного периода произошло заметное подорожание квартир. Генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко указывает в разговоре с Lenta.ru, что в среднем по стране стоимость жилого «квадрата» выросла на 17,3 процента, до 109,7 тысячи рублей.

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В следующем году тенденция на подорожание сохранится. Главным двигателем сферы называют льготную ипотеку, программу которой Правительство страны продлило еще на полтора года.