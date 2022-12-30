Как изменились цены на квартиры в 2022 году и что будет в 2023-м: объясняют риэлторы

В 2022 году рынок недвижимости вслед за другими сферами экономики переживал не лучшие времена. В течение указанного периода произошло заметное подорожание квартир. Генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко указывает в разговоре с Lenta.ru, что в среднем по стране стоимость жилого «квадрата» выросла на 17,3 процента, до 109,7 тысячи рублей.
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В следующем году тенденция на подорожание сохранится. Главным двигателем сферы называют льготную ипотеку, программу которой Правительство страны продлило еще на полтора года.
Плюс санкции на разные группы товаров еще бьют по строительному рынку, и заместить полностью импортные материалы и инструменты в 2023 году не получится, отмечает генеральный директор девелоперской компании «СМУ-6 инвестиции» Алексей Перлин.
«Несмотря на то, что многие материалы уже производятся в России, нам есть куда расти в плане оборудования и технологий. Поэтому строительство продолжит дорожать, что будет отражаться на ценах конечного продукта. Рост может составить порядка 5-7 процентов», — считает эксперт.