«Доступ к аккаунту оказывается потерян»: пользователям Telegram приходят опасные сообщения

Стоит быть осторожнее с сообщениями в Telegram. Некоторые из них могут приходить от фейкового профиля «Уведомления».
Специалист Павел Терелянский объяснил, что при помощи отключения функции проверки пароля можно вмешаться в код программы.
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«В этом случае жертва получает уведомление о попытке взлома, и ей предлагается пройти по ссылке, которая «поможет защитить» учетную запись. После этого доступ к аккаунту оказывается потерян», — отметили в ria.ru.
У подозрительных сообщений будет всегда один и тот же статус:
«Там указано, что пользователь был в Сети недавно. Настоящие уведомления Telegram рассылает из профиля с плашкой «Служебные уведомления»».
Напомним, ранее эксперты из «Лаборатории Касперского» рассказали о необычных действиях мошенников в Telegram.