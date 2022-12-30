«Доступ к аккаунту оказывается потерян»: пользователям Telegram приходят опасные сообщения

Стоит быть осторожнее с сообщениями в Telegram. Некоторые из них могут приходить от фейкового профиля «Уведомления».

Специалист Павел Терелянский объяснил, что при помощи отключения функции проверки пароля можно вмешаться в код программы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».