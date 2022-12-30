Льготная ипотека: правительство продлило программу, но на сколько выросла ставка и что по «потолку»?

Льготная ипотека для жителей страны будет предоставляться по выросшей ставке до 8% (ранее это были 7%). И получить ее можно как на приобретение квартиры на первичном рынке, так и на строительство индивидуального жилого дома или покупку земельного участка.

Воспользоваться условиями можно до 1 июля 2024 года. при этом, установлен порог жилищного заема. В Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области «потолок» составит 12 млн рублей, а в остальных регионах — 6 млн.