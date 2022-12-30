Уже со следующего года: появится новое пособие для семей с детьми

Стало известно, что государством будет дано новое пособие на детей.
Закон опубликовали на официальном портале правовой информации. Документ вступит в силу с первого января 2023 года.
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Вместо ежемесячного пособия беременным, пособия по уходу за ребенком, выплаты с рождением или усыновлением ребенка и других мер поддержки будет единое пособие для семей.
Если при расчете на человека доход семьи составляет менее одного прожиточного минимума (в 2023 году — 14 375 рублей), то пособие будет доступно.
В зависимости от степени нуждаемости, государство будет давать 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума. В среднем по всей России в следующем году эти суммы будут равны 7, 10,5 и 14 тысячам рублей соответственно.
Напомним, ранее стало известно о четырех волнах индексации пенсии.