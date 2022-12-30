Уже со следующего года: появится новое пособие для семей с детьми

Если при расчете на человека доход семьи составляет менее одного прожиточного минимума (в 2023 году — 14 375 рублей), то пособие будет доступно.

В зависимости от степени нуждаемости, государство будет давать 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума. В среднем по всей России в следующем году эти суммы будут равны 7, 10,5 и 14 тысячам рублей соответственно.

Напомним, ранее стало известно о четырех волнах индексации пенсии.