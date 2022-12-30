«Стагнация»: что будет с ценами на квартиры в новостройках в 2023 году, предрекли эксперты

Многих россиян после продления льготной ипотеки государством волнует вопрос, а что же будет с ценами на жилье в 2023 году. Эксперты недвижимости пробуют давать свои прогнозы на этот счет, однако, какого-то единого мнения нет. Правда, сейчас ряд риелторов и девелоперов заявляет: произойдет стагнация.
Так считает Ирина Доброхотова, председатель совета директоров «Бест-новострой», управляющий партнер Dombook. Она отметила, что в ряде регионов страны цена жилого «квадрата» в среднем стоит 80 тыс. руб., а это чревато скорой потерей рентабельности бизнеса для девелоперов. Поэтому там следует ожидать роста цен.
«Из-за инфляции эта цифра почти сравнялась с показателями себестоимости строительства. В таких регионах рост цен неизбежен. На крупнейших субрынках новостроек (Москва и область, Санкт-Петербург, Сочи и другие) пока ситуация не изменится, нас, вероятно, ждет ценовая стагнация», — спрогнозировала эксперт в беседе с Lenta.ru.
На сколько именно будет дорожать жилье в новостройках, спрогнозировал генеральный директор девелоперской компании «СМУ-6 инвестиции» Алексей Перлин. Он не видит причин, по которым цены начнут снижаться, поскольку импортозамещение в сфере строительства пока не завершено.
«Несмотря на то, что многие материалы уже производятся в России, нам есть куда расти в плане оборудования и технологий. Поэтому строительство продолжит дорожать, что будет отражаться на ценах конечного продукта. Рост может составить порядка 5-7%», — считает эксперт.