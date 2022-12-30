«Стагнация»: что будет с ценами на квартиры в новостройках в 2023 году, предрекли эксперты

Многих россиян после продления льготной ипотеки государством волнует вопрос, а что же будет с ценами на жилье в 2023 году. Эксперты недвижимости пробуют давать свои прогнозы на этот счет, однако, какого-то единого мнения нет. Правда, сейчас ряд риелторов и девелоперов заявляет: произойдет стагнация.

Так считает Ирина Доброхотова, председатель совета директоров «Бест-новострой», управляющий партнер Dombook. Она отметила, что в ряде регионов страны цена жилого «квадрата» в среднем стоит 80 тыс. руб., а это чревато скорой потерей рентабельности бизнеса для девелоперов. Поэтому там следует ожидать роста цен.