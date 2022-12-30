«Достаточно использовать один!»: Василиса Володина перечислила цвета в новогоднюю ночь, без которых нельзя обойтись

Астролог Василиса Володина дала несколько советов, которые следует учесть на праздновании Нового года. Эксперт по звездам отметила, что начало января — это период Юпитера, и у него свои требования к цветам в одежде и интерьере.
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Чтобы встреча 2023 года была правильной с точки зрения астрологии, следует выбирать определенную цветовую палитру, украшая дом, выбирая скатерти и салфетки, а также посуду.
«Правильные цвета: благородные оттенки синего (ультрамарин, индиго, королевский синий, бирюзовый, кобальт), бирюза, пурпурный, желто-зеленые цвета (лайм, оливковый). Достаточно использовать один цвет!» — написала в Telegram Володина.