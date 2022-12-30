«Перерасчет доплат»: кому поднимут пенсию в следующем году

Пенсия

Пенсия. Фото: Global Look Press 

Юрист Елена Кузнецова назвала категории пенсионеров, которые получат новые выплаты.

Стало известно, что в 2023 году представителей разных профессий ожидают четыре волны индексации выплат.

Так, изменения в тарифах будут у военных пенсионеров. Их пенсии увеличатся с первого октября. Повышение материальной поддержки государства будет проводиться на основе показателей инфляции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

«В частности, это касается шахтеров и летчиков. Им делают перерасчет доплат к пенсии раз в три месяца: с первого февраля, с первого мая, с первого августа и с первого ноября», — отметила Кузнецова в беседе с life.ru.

Напомним, ранее эксперт рассказала о малоизвестных выплатах, которые можно получить от работодателя.

Читайте также