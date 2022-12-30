«Перерасчет доплат»: кому поднимут пенсию в следующем году

Стало известно, что в 2023 году представителей разных профессий ожидают четыре волны индексации выплат.

Так, изменения в тарифах будут у военных пенсионеров. Их пенсии увеличатся с первого октября. Повышение материальной поддержки государства будет проводиться на основе показателей инфляции.

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