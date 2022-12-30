Василиса Володина перечислила блюда, которые обязательны на новогоднем столе: без них удачи в 2023-м не жди!

Астролог и телеведущая Василиса Володина поспешила дать людям ряд рекомендаций относительно встречи Нового года. в канун 31 декабря она рассказала, чем лучше потчевать гостей на праздничном застолье.
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Володина подчеркнула, что период, когда хозяйничать начнет водяной Кролик, наступает в конце января. А началом календарного года управляет Юпитер, и правильнее будет с астрологической точки зрения сверяться именно с ним. В связи с этим, Василиса перечислила, какие яства на застолье должны быть обязательно.
«На столе должны быть такие блюда/продукты: курица или фазан, куропатка. Оливки и маслины. Базилик, мята, гвоздика. Клубника, инжир, груши. Миндаль или фисташки. Гранат (не все сразу, можно частично). Отдайте предпочтение легким винам», — оставила рекомендацию астролог.