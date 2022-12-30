Никакой крольчатины!: в Роспотребнадзоре рассказали, что поставить на новогодний стол

А вот полезные для пищеварения овощи лучше наоборот не прятать в холодильнике.

«Кролик, как известно, большой любитель всяческой зелени и овощей — он с удовольствием ест далеко не только морковку и капусту, да и Кот никогда не откажется пожевать зелени. К тому же, с точки зрения правильного питания такое решение будет оптимальным», — добавили в Роспотребнадзоре.