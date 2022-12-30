Никакой крольчатины!: в Роспотребнадзоре рассказали, что поставить на новогодний стол

Стало известно, какие блюда стоит выставить на стол в год Черного Кролика.
Специалисты отметили, лучше избегать крольчатину и зайчатину на праздничном столе:
«Пока мы не перешли к подробностям, огласим главное правило: если для вас важен восточный календарь и вы хотите угодить Кролику, ни в коем случае не ставьте на стол блюда из зайчатины и крольчатины. По понятным причинам это не порадует покровителя наступающего года».
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А вот полезные для пищеварения овощи лучше наоборот не прятать в холодильнике.
«Кролик, как известно, большой любитель всяческой зелени и овощей — он с удовольствием ест далеко не только морковку и капусту, да и Кот никогда не откажется пожевать зелени. К тому же, с точки зрения правильного питания такое решение будет оптимальным», — добавили в Роспотребнадзоре.
Не стоит злоупотреблять алкогольными напитками:
«Кролик, как и Кот — существа быстрые и подвижные, чуткие, с отличной реакцией. И потерю этих (жизненно важных, кстати) качеств вследствие серьезного алкогольного опьянения они вовсе не приветствуют».
А калорийные десерты лучше заменить вкусными фруктами. Об этом рассказали на сайте «Роспотребнадзора».