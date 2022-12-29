«Реализован в новом формате»: площадки магазина Zara занимает другой бренд

Стало известно, что Zara заменил турецкий ритейлер LC Waikiki.
В воронежском торгово-развлекательном центре Сити-парк «Град» бывшие площадки зарубежного бренда одежды и аксессуаров занял иной производитель и поставщик аутфитов.
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«Компания арендовала помещение на условиях долгосрочного договора. Магазин будет реализован в новом формате и станет являться самым большим по площади среди точек ритейлера в Черноземье — более 1,6 тысячи квадратных метров», — отметили realty.ria.ru, ссылаясь на NF Group.
«Компания LC Waikiki основана во Франции в 1988 году, с 1997 года является турецким брендом. Ритейлер управляет более чем 1,2 тысячи магазинов в 57 странах», — добавили в сообщении.
Напомним, ранее россияне могут потерять еще одну сеть фастфуда.