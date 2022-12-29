«Выявлены следовые количества»: в мандаринах из «Ашана» и «Пятерочки» нашли пестициды

Стало известно, что в мандаринах из популярных сетей супермаркетов оказались вредные вещества.
Следы пестицидов были выявлены во фруктах. При этом содержание нитратов в мандаринах не превышало допустимой концентрации.
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«Роскачество провело лабораторные испытания мандаринов пяти торговых марок на содержание 396 самых распространенных пестицидов, которые регулируются законом. В мякоти всех пяти цитрусовых выявлены следовые количества пестицидов», — отметили специалисты.
«В то же время, содержание нитратов в исследованных мандаринах не превышает допустимой концентрации. Меньше всего их в мандаринах «Клеменулес» (36 мкг/кг), больше всего — в Global Village (48 мкг/кг)», — рассказали в ria.ru.
К слову, все мандарины в этих магазинах безопасные. Однако эксперты советуют тщательно мыть фрукты перед употреблением.