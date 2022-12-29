«Бляшки не развиваются»: Елена Малышева рассказала о полезных свойствах новогоднего салата

Доктор медицинских наук Елена Малышева назвала блюдо с новогоднего стола, которое по достоинству оценили медики.
Оказалось, что сельдь под шубой положительно влияет на сердце.
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«Плюс селедки в том, что бляшки не развиваются», — отметили Елена Малышева со своим коллегой в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.
Свекла в салате помогает организму вырабатывать окись азота. Это позволяет расширить сосуды и снизить давление.
«Препятствует сосудистым катастрофам», — добавил Гандельман.
А сельдь богата омега-3 — полиненасыщенными жирными кислотами. Благодаря этому можно снизить уровень холестерина в крови.
Напомним, ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать зеленый горошек.