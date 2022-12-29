«Бляшки не развиваются»: Елена Малышева рассказала о полезных свойствах новогоднего салата

Елена Малышева

Елена Малышева. Фото: Global Look Press 

Звездный врач вместе с кардиологом Германом Гандельманом дали совет россиянам.

Доктор медицинских наук Елена Малышева назвала блюдо с новогоднего стола, которое по достоинству оценили медики.

Оказалось, что сельдь под шубой положительно влияет на сердце.

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«Плюс селедки в том, что бляшки не развиваются», — отметили Елена Малышева со своим коллегой в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

Свекла в салате помогает организму вырабатывать окись азота. Это позволяет расширить сосуды и снизить давление.

«Препятствует сосудистым катастрофам», — добавил Гандельман. 

А сельдь богата омега-3 — полиненасыщенными жирными кислотами. Благодаря этому можно снизить уровень холестерина в крови. 

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать зеленый горошек.

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