«Бляшки не развиваются»: Елена Малышева рассказала о полезных свойствах новогоднего салата

Доктор медицинских наук Елена Малышева назвала блюдо с новогоднего стола, которое по достоинству оценили медики.

Оказалось, что сельдь под шубой положительно влияет на сердце.

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«Плюс селедки в том, что бляшки не развиваются», — отметили Елена Малышева со своим коллегой в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.