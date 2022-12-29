Кошельки разбухнут от денег: три знака зодиака, кого до 8 января ждет большой доход

По словам эксперта, в этом списке есть Близнецы. Им придется сделать выбор в первую неделю января, так как им откроются новые обстоятельства. И те, кто смогут проявить внимательность и осторожность в своей профессиональной сфере, то они смогут успешно завершить долгоиграющий проект. За это им выплатят приличный гонорар.

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В результате финансовая стабильность даже позволит некоторым Близнецам всерьез подумать о крупных приобретениях.

А вот Скорпионы реализуют все свои идеи. Астролог призналась, что успех не будет головокружительным, но дела пойдут в гору. Многие представители этого знака зодиака получат то, о чем давно мечтали. В период до 8 января у Скорпионов начнется новый успешный финансовый цикл.

Звезды соблаговолят Водолеям. Те, кто будет работать в праздники, выполнят все свои обязанности, заслужат финансовое поощрение. Астролог подчеркнула, что и потом деньги будут поступать стабильно, пишет портал Marie Claire.