Не только для пенсионеров: москвичам рассказали, какие соцвыплаты будут проиндексированы в 2023 году

Деньги

Фото: Global Look Press

Социальные выплаты станут больше. Это материальная поддержка от города для ряда граждан.

Многим россиянам положены выплаты. А также существуют разные доплаты, которые являются материальной поддержкой от города. В следующем году социальные выплаты повысят для пожилых москвичей, многодетных семей, горожан с инвалидностью и других жителей столицы.

Отмечается, что материальной поддержкой являются выплаты пенсионерам, семьям с детьми и малообеспеченным семьям, приемным семьям, а также средства на программы по социальной поддержке старшего поколения.

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А также мерами социальной поддержки будут обеспечены люди с инвалидностью и горожане, которые находятся в поиске работы

Добавим, что в общей сложности на помощь горожанам направлено 635,2 миллиарда рублей, об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

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