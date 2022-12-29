Не только для пенсионеров: москвичам рассказали, какие соцвыплаты будут проиндексированы в 2023 году

Отмечается, что материальной поддержкой являются выплаты пенсионерам, семьям с детьми и малообеспеченным семьям, приемным семьям, а также средства на программы по социальной поддержке старшего поколения.

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А также мерами социальной поддержки будут обеспечены люди с инвалидностью и горожане, которые находятся в поиске работы

Добавим, что в общей сложности на помощь горожанам направлено 635,2 миллиарда рублей, об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.