Каток от «Русской Медиагруппы» — для любителей русской зимы и активного отдыха

Что может быть лучше, чем провести новогодние праздники не дома, перед телевизором, а на катке? Именно так поступят тысячи любителей фигурного катания и хоккея, отправившись на лед с клюшкой или коньками.

Необязательно быть мастером спорта, чтобы получить удовольствие от веселого катания. В Москве этой зимой открыли 150 официальных катков для всех желающих. А «Русская Медиагруппа» при поддержке популярных артистов расскажет о том, как здорово кататься на коньках и где этой зимой это можно сделать. На лед можно будет выйти в разных городах России: от Калининграда до Владивостока и от Мурманска до Сочи.

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Многомиллионная аудитория радиостанций «Русской Медиагруппы» с удовольствием присоединяется к этой инициативе, выходя на лед целыми семьями.