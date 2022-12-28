Московские власти попросили таксистов придержать цены в праздничные дни

Власти Москвы обратились к компаниям такси с просьбой не поднимать стоимость поездок перед Новым годом, в праздничную ночь и во время последующих каникул.

«Ежедневно автомобили такси в Москве перевозят больше 1,6 миллиона пассажиров. Понимаем, что многие москвичи и гости города воспользуются этой услугой в предновогодние дни, в новогоднюю ночь и во время длинных выходных, поэтому попросили всех агрегаторов устанавливать привычные для пассажиров цены. Услуга такси должна прежде всего всегда быть безопасной, доступной и удобной для большинства жителей», — цитирует Telegram-канал Дептранса Москвы руководителя ведомства Максима Ликсутова.

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Интересно, прислушаются ли таксисты и их начальники к этой просьбе.