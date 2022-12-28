В 2023 году деньги россиян сгорят! Официальная информация вызвала горькие слезы народа

Центральный Банк России огласил уровень инфляции, который гражданам придется пережить в 2023 году. Это цифра в 5-7%, которая многих повергла в слезы и уныние.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Получается, что 5-7% денег каждого гражданина России сгорят безвозвратно. Однако не стоит отчаиваться, на самом деле все не так печально, как может показаться на первый взгляд.

Дело в том, что данный показатель может быть меньше и установится на 4%, утверждают эксперты. Кроме того, в 2022 году мы пережили инфляцию гораздо большую – в 12,4%.

И не стоит забывать, что в Росси по-прежнему действует индексация пенсий и зарплат бюджетников.

По материалам: bankstoday.net.