65 или 80? Прогноз по курсу доллара в 2023 году поверг в ужас людей

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Доллар то падает на торгах, то вновь взлетает ввысь. 28 декабря он опять совершил эквилибр в сторону повышения, в настоящий момент торгуется на Мосбирже за 70,71 руб.

Можно ли ждать стабильности от американской валюты? Этот вопрос волнует многих россиян.

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин заявил, что вряд ли. В 2023 году валюта США еще преподнесет нам несколько сюрпризов. Она может как понизиться до 65 рублей, так и подняться до запредельных 80 рублей.

Источник: РБК