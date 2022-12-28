В IKEA приняли важное решение: что будет с магазинами дальше

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что представители шведской сети мебельных магазинов IKEA продолжают переговоры с потенциальными российскими покупателями. До конца года, по его словам, компания намерена прийти к решению вопроса.

«Стороны договорились не разглашать информацию о потенциальных покупателях», - добавил Мантуров.

Ранее среди потенциальных покупателей называли сеть гипермаркетов «Твой дом», сеть магазинов мебели и товаров для дома Hoff, лесопромышленный холдинг Segezha Group, производителя плит для напольных покрытий и мебели Kronospan и группу ПИК.

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