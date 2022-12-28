Те, кто купили вчера доллары – молятся своему счастью! Новый курс валюты поверг в шок россиян

Доллар в последние дни ведет себя просто шокирующе. После длительного роста, он вдруг начал падать по курсу относительно рубля, а потом вновь стал стремиться к потолку.

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Народ в панике, не понимая, что делать – покупать валюту или ждать лучших времен.

Однако утром 28 декабря стало совершенно ясно, что те граждане, которые приобрели доллары еще вчера сегодня могут счастливо потирать руки.

На Мосбирже американская валюта вновь подскочила в цене относительно рубля! Теперь доллар продается на торгах за 70,71 руб.