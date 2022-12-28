Те, кто купили вчера доллары – молятся своему счастью! Новый курс валюты поверг в шок россиян

Те, кто купили вчера доллары – молятся своему счастью! Новый курс валюты поверг в шок россиян

Доллар убил все иллюзии. Фото: Global Look Press

Скачки, которые устраивает доллар могут изрядно пошатнуть нервы граждан.

Доллар в последние дни ведет себя просто шокирующе. После длительного роста, он вдруг начал падать по курсу относительно рубля, а потом вновь стал стремиться к потолку.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Народ в панике, не понимая, что делать – покупать валюту или ждать лучших времен.

Однако утром 28 декабря стало совершенно ясно, что те граждане, которые приобрели доллары еще вчера сегодня могут счастливо потирать руки.

На Мосбирже американская валюта вновь подскочила в цене относительно рубля! Теперь доллар продается на торгах за 70,71 руб.

Читайте также