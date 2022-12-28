Wildberries ввел штрафы в размере 30% от суммы

В компании Wildberries внесли изменения в свою оферту, добавив пункт 5.3.1, который запрещает самовыкупы на площадке интернет-магазина.

Это значит, что теперь продавцам грозит штраф в размере 30% от суммы за покупку собственного товара. Таким образом представители маркетплейса решили бороться с предприимчивым предпринимателями, которые сами себе повышали рейтинги на платформе и имитации спроса.

Аналитики считают, что этот популярный способ продвижения на самом деле не столь эффективен, как считается. Он дает эффект, но очень краткосрочный.

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