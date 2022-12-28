Взрывы петард и скучная телепрограмма: россияне ответили, что их раздражает в новогоднюю ночь

Во второй половине декабря среди россиян провели опрос — что их раздражает в новогоднюю ночь. Свои ответы дали 1600 взрослых респондентов из 380 населенных пунктов страны.
Оказалось, что только каждый третий (31%) всем доволен и спокойно празднует. А вот каждого четвертого (24%) раздражают фейерверки, петарды и прочий шум снаружи. 12% ответили, что их бесит одна и так же телепрограмма из года в год — по ТВ нечего смотреть. 10% раздражает большое количество пьяных людей вокруг.
Были и те, кому не нравится, что в Новый год так много еды на столах (2%). Еще по 1% пожаловались на недосып, одиночество и слишком быстрое завершение новогоднего празднества.
Такие варианты, как отсутствие настроения, большие расходы, работа в праздники, плохая погода, суета, телефонные звонки, мытье посуды, взвинченные цены на такси набрали мизерное количество голосов.
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Кстати, шум от фейерверков чаще вызывает негативные эмоции у женщин (30% против 18%), а скучная телепрограмма — у мужчин (14% против 10%). Опрос проводил сайт по поиску работы Superjob.