Взрывы петард и скучная телепрограмма: россияне ответили, что их раздражает в новогоднюю ночь

Во второй половине декабря среди россиян провели опрос — что их раздражает в новогоднюю ночь. Свои ответы дали 1600 взрослых респондентов из 380 населенных пунктов страны.

Оказалось, что только каждый третий (31%) всем доволен и спокойно празднует. А вот каждого четвертого (24%) раздражают фейерверки, петарды и прочий шум снаружи. 12% ответили, что их бесит одна и так же телепрограмма из года в год — по ТВ нечего смотреть. 10% раздражает большое количество пьяных людей вокруг.

Были и те, кому не нравится, что в Новый год так много еды на столах (2%). Еще по 1% пожаловались на недосып, одиночество и слишком быстрое завершение новогоднего празднества.