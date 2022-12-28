Дмитрий Медведев назвал сбежавших россиян «свинтившими уродами»

Бывший президент России Дмитрий Медведев нелицеприятно высказался о россиянах, которые сбежали из страны на фоне сложной мировой ситуации. Политик назвал таких соотечественников предателями и «свинтившими уродами».

«Предатели, которые так ненавидят свою страну, что призывают к ее поражению и гибели, должны рассматриваться как hostis publicus, враги общества. Вне зависимости от юридической квалификации их деяний. Как враги государства, enemy of the state, пользуясь их же любимым американским эквивалентом», — заявил он.